Горить дискотека в Макіївці

Будинок, в якому розташована дискотека "Союз" і магазин, горить у селищі Холодна Балка міста Макіївки Донецької області, повідомила РІА "Новости" співробітниця прес-служби місцевого управління МНС Головного управління МНС України.

Повідомлення про пожежу надійшло о 19.13. На даний момент відомо, що вогонь повністю знищив покрівлю і перекриття.

За попередніми даними, жертв і потерпілих немає. За словами співрозмовниці агентства, небезпека пожежі полягає в тому, що вона неподалік від ринку.

У гасінні пожежі задіяний весь макіївський гарнізон.

Це не перша влика пожежа в Макіївці за літо, зауважує агентство. На початку липня в центрі міста згорів торговельно-розважальний комплекс "Рандеву".