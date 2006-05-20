На Луганщині призупинено облаштування кордону

Луганський прикордонний загін призупинив роботи з облаштування кордону (риття рову) в прикордонній зоні через невирішеність питання про виділення обласним керівництвом земельних ділянок у власність Державної прикордонної служби України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції у Луганську повідомив начальник Луганського прикордонного загону Артур КОРОЛЬ.

За його словами, прикордонники, згідно з чинним законодавством, претендують на земельну полосу шириною 25 метрів по усій протяжності кордону території Луганської області (746 км).

А.КОРОЛЬ зазначив, що заяви керівництва області стосовно скарг фермерів на дії Луганського прикордонного загону необгрунтовані, оскільки, йому не було надано жодної зі скарг.

Незважаючи на призупинення робіт, на кордоні продовжують перекопувати об’їзні шляхи контрабандистів, зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня у прес-службі Луганської облради заявили, що керівництво Луганської облради має намір застосувати усі можливі заходи для призупинення робіт, які ведуться луганським прикордонним загоном на кордоні з Росією.

За словами заступника голови обласної ради Володимир ПРИСТЮКА, на адресу голови обласної ради надійшли звернення від жителів Краснодонського, Міловського, Біловодського районів та міста Свердловськ, у яких вони вимагають пояснити дії прикордонників.

Довідка УНІАН. Довжина державного кордону з РФ, який проходить територією області, 746 км. Державний кордон проходить по 10 прикордонним територія області.

За даними Державної прикордонної служби, інженерне облаштування кордону здійснюється для протидії злочинності і не є відмежуванням від сусідніх держав.

Інженерне облаштування кордону передбачає встановлення інформаційних покажчиків щодо проходження лінії державного кордону, позначення на місцевості меж прикордонних контрольованих районів та прикордонної смуги; здійснення комплексного контролю за дотриманням режиму державного кордону шляхом розробки контрольно-слідової смуги; знищення об’їзних доріг, які не увійшли до державного реєстру; створення інженерних перешкод на потенційно небезпечних напрямках руху порушників кордону.

Заходи з інженерного облаштування проводяться по всьому периметру кордону з попереднім повідомленням прикордонних відомств суміжних країн.

“Безперечно, масштабність заходів, які проводить Державна прикордонна служба України, викликає супротив організованих злочинних груп. В зв’язку з цим з’являються заяви, у яких перекручуються факти, робляться спроби дискредитації діяльності прикордонників”, йдеться у заяві Держприкордонслужби від 15 травня.