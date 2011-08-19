Попов: бюждетові Києва 24 серпня коштуватиме лише 1,5 мільйона

Із бюджету столиці на святкові заходи з нагоди 20-ї річниці Незалежності України, що проводитимуться в Києві, виділено 1,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова КМДА Олександр ПОПОВ.

За його інформацією, загалом уся програма святкування коштує від 5 до 6 млн. грн., але з міського бюджету було витрачено 1,5 млн. грн., решта – це кошти, залучені від спонсорів, а також безкоштовні для міста заходи.

О.ПОПОВ повідомив, що святкова програма дуже різноманітна і розроблялася з тим, щоб будь-хто відчув свято і знайшов у місті в цей день розваги за інтересами. За його словами, вся територія центра міста буде розбита на сектори: сектор вуличного театру, сектор ігор, майданчик екстремальних видів спорту, території презентації Євро-2012.

О.ПОПОВ також повідомив, що на Хрещатику буде організовано стріт-арт. Для цього буде встановлено спеціальну стіну довжиною 70 метрів і висотою 3 метри, на якій команди малюватимуть свої твори на тему Незалежності України.

В центрі столиці буде встановлено дві сцени. Одна – біля КМДА, інша – на Майдані Незалежності, де триватимуть концерти для різних вікових груп та для людей з різними уподобаннями.

Завершиться святкування на Майдані Незалежності святковим феєрверком. «Завершиться концерт на Майдані Незалежності військовим салютом, і о 23.00 буде святковий феєрверк. Я абсолютно переконаний, що такого шоу в Києві ще не було і по змісту, і по термінам його проведення», - сказав О.ПОПОВ.

На запитання журналістів, чи буде мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вітати цього дня киян, О.ПОПОВ порадив звернутися з цим питання особисто до міського голови. «Я думаю, що вже всі ЗМІ мають телефон Леоніда Михайловича. Запитайте, будь ласка, в нього. Він мені не доручав такого. Я не ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, я не можу вам відповісти», - сказав О.ПОПОВ.