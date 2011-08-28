Глава МОЗ запевняє, що проблеми з вакциною вирішили

Міністерство охорони здоров’я вже або закупило, або через кілька днів закуповуватиме ліки, проблема за якими стояла останні вісім місяців.

Про це повідомив міністр охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО в інтерв`ю «Дзеркалу тижня. Україна».

«На 1 червня із закуплених у 2010 році ліків на суму 1,5 млрд. грн. ми мали залишки ліків у регіонах на суму 564 млн. грн. - це третина. Але з низки програм, у тому числі з імунопрофілактики, гемофілії, в нас були дуже малі запаси. Ми змінили графік проведення торгів, щоб, насамперед, закупити препарати з критичними залишками. 10 серпня перша партія ліків для хворих на гемофілію уже пішла в «Охматдит» і в регіони», - сказав міністр.

О.АНІЩЕНКО також запевнив, що проблема з іншими вакцинами буде вирішена до вересня.

«Буквально через два-три дні ми закуповуємо вакцину АДС. У вересні поставки підуть у великому обсязі. У серпні ми отримаємо три вакцини. У вересні - ще три. А в жовтні забезпечимо повний комплект вакцин», - пообіцяв він.

Як повідомлялося, в Україні донині залишається напруженою ситуація із закупівлею деяких ліків через те, що за попереднього міністра охорони здоров`я тендери не проводилися понад півроку.