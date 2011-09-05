Комбайн на смерть переїхав 44-річну жінку
11:55, 05 вересня 2011Суспільство
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У Вінницькій області косять кукурудзу...
У с. Городківка Крижопільського району Вінницької області на полі комбайн на смерть переїхав 44-річну жінку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області, під час збирання кукурудзи комбайном «КЛААС», яким керував 30-річний механізатор, було здійснено наїзд на місцеву жительку, яка з нез’ясованих обставин перебували на полі.
Тіло загиблої направлено на експертизу.
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