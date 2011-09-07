Київщина подружиться з китайською провінцією Хубей

Керівництво Київської області та китайської провінції Хубей домовилися сприяти розвитку співробітництва регіонів в сферах економіки, освіти, охорони здоров’я, туризму, спорту та фізичної культури.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської обласної державної адміністрації, зазначеної домовленості було досягнуто під час зустрічі голови КОДА Анатолія ПРИСЯЖНЮКА з офіційною делегацією провінції Хубей Китайської Народної Республіки на чолі із заступником губернатора народного уряду провінції Хубей Джан ДЕЙЛІ.

Сторони домовилися здійснювати обмін делегаціями та спеціалістами, організовувати стажування фахівців, сприяти створенню українсько-китайського культурно-освітнього центру з метою налагодження зв’язків між культурними та навчальними закладами регіонів.

«Ця зустріч започатковує новий етап відносин, тепер ми починаємо втілювати ряд спільних проектів у сферах автомобілебудування, охорони здоров’я, спорту. Вже найближчим часом ми погодимо нові інвестиційні рішення», - повідомив за результатами зустрічі А.ПРИСЯЖНЮК.

В свою чергу, заступник голови Київської облдержадміністрації Тетяна ПОДАШЕВСЬКА, яка курує соціально-гуманітарний напрямок діяльності, наголосила: «Ми готові співпрацювати за різними напрямками, наші регіони мають потужний потенціал, нам є що обговорювати, ділитися досвідом». За її словами, було б добре, аби між освітніми закладами провінції Хубей та Київщини налагодилася плідна та багаторічна співпраця в науковій сфері та навчальному процесі.

Водночас, у повідомленні зазначається, що перші кроки в цьому напрямку вже зроблено. Так, відповідно до двосторонніх домовленостей та в рамках обміну студентами, до провінції Хубей вже направлено дані стосовно кандидатур випускників Переяслав-Хмельницького педагогічного університету ім. Г. Сковороди для навчання за однорічною Програмою повної стипендії в Хуажонському університеті.