У Київраді кажуть, що Герега не коментуватиме «маски-шоу» в «Епіцентрі»

У прес-службі голови Київської міської ради Галини ГЕРЕГИ не коментують події навколо мережі будівельних гіпермаркетів “Епіцентр”.

На звернення УНІАН у прес-службі зауважили, що як державні службовці не можуть коментувати подану у ЗМІ інформацію, та наголосили, що ситуація з офісом “Епіцентру” не пов’язана з роботою Київради.

Співрозмовник агентства також зазначив, що не буде коментувати ситуацію і сама Г.ГЕРЕГА, оскільки вона на сьогодні є держслужбовцем і у зв’язку з обранням на посаду секретаря Київради «уже давно передала справи з ведення бізнесу, пов’язаного з «Епіцентром».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 вересня, представники мережі «Епіцентр» заявили, що силовики у масках захопили офіс компанії в Києві та проводять виїмку документів.

Зокрема, представник будівельного гіпермаркету повідомив: «На Братиславській, 11 люди в масках зі спецпідрозділу зламали двері в двох офісах, побили охоронців, поклали їх на підлогу, увірвалися до офісу і проводять обшуки і виїмки».

На запитання, яку структуру представляють силовики, співбесідник агентства відповів: «Начебто СБУ. 99% - що «Альфа». Водночас він сказав, що на чорній формі силовиків «нічого не написано».

У прес-центрі СБУ не змогли надати інформацію, чи проводяться підрозділами спецслужби якісь дії за зазначеними адресами.