Кількість жертв ДТП на Чернігівщині зросла до дев’яти людей
Ведеться слідство
Кількість жертв ДТП на Чернігівщині зросла до дев’яти осіб.
Про це повідомляє прес-служба МНС України.
Раніше повідомлялось, що внаслідок зіткнення вантажівки з мікроавтобусом загинуло 7 осіб, одну особу у важкому стані госпіталізовано до Менської лікарні.
Водночас, за даними прес-служби Управління ДАІ МВС України, в цій аварії постраждало двоє осіб: водій вантажівки та пасажир автобуса.
За фактом події правоохоронними органами ведеться слідство.
Як повідомляв УНІАН, учора ввечері поблизу с. Волосківці Менського району, на 44-му км автодороги Чернігів-Грем’яч, водій вантажного автомобіля Volvо не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом Mercedes, що перевозив 9 пасажирів за маршрутом "Київ-Короп".