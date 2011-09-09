Кількість жертв ДТП на Чернігівщині зросла до дев’яти людей

Кількість жертв ДТП на Чернігівщині зросла до дев’яти осіб.

Про це повідомляє прес-служба МНС України.

Раніше повідомлялось, що внаслідок зіткнення вантажівки з мікроавтобусом загинуло 7 осіб, одну особу у важкому стані госпіталізовано до Менської лікарні.

Водночас, за даними прес-служби Управління ДАІ МВС України, в цій аварії постраждало двоє осіб: водій вантажівки та пасажир автобуса.

За фактом події правоохоронними органами ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері поблизу с. Волосківці Менського району, на 44-му км автодороги Чернігів-Грем’яч, водій вантажного автомобіля Volvо не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом Mercedes, що перевозив 9 пасажирів за маршрутом "Київ-Короп".