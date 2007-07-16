Лікаря викликали? У США пацієнтів відвідують роботи

Деякі лікарі в США почали використовувати робота з можливістю відеоконференції для огляду своїх хворих, перебуваючи в декількох кілометрах від госпіталю. Майкл Чан, виконавчий директор компанії-виробника, вважає, що їх новинка дозволяє лікарям бути присутнім відразу в декількох місцях, що підвищує ефективність роботи лікарів.

В одному з госпіталів Балтімора фахівець зі зниження ваги, Алекс Гандсас використовує робота, оснащеного монітором, мікрофоном і джойстиком, для контролю стану своїх пацієнтів. Будучи членом консультативної ради компанії-виробника роботів InTouch Technologies, А. Гандсас запропонував адміністрації перевірити ефективність використання робота в лікарняних умовах. Випробування показали, що за допомогою робота скорочується термін перебування хворих в госпіталі, повідомляє Associated Press.

Гандсас використовує робота для того, щоб оглянути пацієнтів, перебуваючи поза лікарнею вечорами або при виникненні екстреної необхідності. За його словами, пацієнтам дуже сподобалося це нововведення. "Вони б із задоволенням спілкувалися зі мною тільки через робота", - відзначив лікар. Робота також використовують для телеконференції з перекладачем у випадку, якщо лікар не розмовляє мовою пацієнта.

Хворим дуже подобається можливість виклику лікаря практично у будь-який час. Медсестра, Флоренс Форд, яка супроводжує робота на "виклики" вже впродовж 18 місяців, вважає, що хворі добре реагують на нововведення, оскільки "їм важливо бачити обличчя лікаря, це додає їм упевненості".

Зараз близько 120 роботів використовуються в шпиталях у різних країнах світу. Їх використовують поки тільки як засіб відеозв`язку, але вже йде робота над розширенням їх можливостей.

РБК