Бойко пояснив на пальцях, що правда - на боці України

Київ наполягає на тому, що ціна на газ для України за контрактом від 19 січня 2009 року є вищою, ніж для споживачів Європи. Про це міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер»

«Що стосується цін, то правда на нашому боці. Контракт з самого початку був кабальний, підписаний 19 січня 2009 року. І за цим контрактом наша країна дійсно одержує найвищі ціни», - зазначив Ю.БОЙКО.

Він повідомив, що в результаті аналізу публічного звіту «Газпрому» за 2010 рік, країни Європи купили 140 млрд кубометрів газу за середньою ціною 316 доларів за тисячу кубометрів. Україна купила 37 млрд кубів за середньою ціною 336 доларів.

«У нас відпочатку ціна була вищою, ніж у європейських країнах. А з урахуванням транзиту умови ще гірші. Правда на нашому боці. Ми вважаємо, що контракт кабальний, і він повинен бути переглянутий», - заявив Ю.БОЙКО.

Росія частково визнає, що умови придбання газу Україною та транзиту газу через територію України до Європи є асиметричними, зазначив міністр. (У контракті про закупівлю газу Україною у Росії зафіксовані об`єми обов`язкової закупівлі та штрафні санкції в разі скорочення цих об`ємів. У контракті про транзит аналогічних умов не міститься. - Ред.).

«Вони частково визнають, що ціноутворення є асиметричним від гарантій транзиту, які ми не одержали. Але проте, вони відстоюють свої позиції, а ми свої», - заявив Ю.Бойко..