"Беркут" готується зустріти хасидів

Для забезпечення правопорядку під час масового паломництва хасидів в Умань, в місті сформовано зведений загін у кількості 448 осіб з числа співробітників апарату управління стройових підрозділів УМВС в Черкаській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, також створений резерв із співробітників роти міліції особливого призначення «Беркут» у складі 36 осіб, які безпосередньо перебуватимуть у місцях проведення масових заходів хасидів. Крім того, будуть задіяні близько 30 співробітників громадських формувань міста Умань.

Як повідомляв УНІАН, торік Умань відвідали 24 тисячі осіб з 23 країн світу, велика частина яких - громадяни Ізраїлю. Цього року 29-30 вересня на могилі цадика Нахмана в м. Умань Черкаської області відбудуться щорічні культові відправлення, приурочені святкуванню днів Рош-Га-Шана (Новий рік за іудейським календарем). Очікується приїзд близько 30 тисяч паломників з усього світу.