В Ізмаїлі розстріляли валютника

Увечері 21 вересня в райцентрі Ізмаїл Одеської області було смертельно поранено двома пострілами 41-річного торговця валютою.

Про це повідомили УНІАН у відділі взаємодії з громадськістю та ЗМІ Ізмаїльського МВВС.

Згідно з даними міліції, загиблого зустріли у дворі будинку №22 по вулиці Репіна двоє невстановлених осіб, які «наблизилися до нього й завдали два вогнепальні поранення у верхню третину стегон. Після цього зловмисники зникли. Внаслідок гострої крововтрати приблизно о 22.00 пацієнт помер, не приходячи у свідомість».

При госпіталізації в нього виявлено два мобільні телефони, барсетку потерпілого з великою сумою грошей злочинці забрали.

Порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст.115 (вбивство, скоєне з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України. Для пошуку злочинців створено оперативно-слідчу групу.