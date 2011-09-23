Закінчився міжнародний зліт патріотичних клубів

З 21 до 23 вересня у Сумській області проходив Міжнародний форум-зліт патріотичних клубів і громадських організацій пошукового і патріотичного напрямку.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник управління у справах сім`ї, дітей і молоді Сумської облдержадміністрації Олег ЛАТА, у зльоті взяли участь українські і російські клуби: росіян представляв клуб, який тричі перемагав на подібних зборах, з Курської області, Україну – клуби з 10 районів Сумської області, де цей рух розвинено або активно розвивається.

«Даний форум не змагання. Хлопці і дівчата спілкуються, вчаться ухвалювати рішення. Клуби показують свою майстерність, ініціативні групи одержують методичні рекомендації з організації на місцях клубів», - розповів О.ЛАТА.

Учасники форуму, а це 120 осіб віком від 15 до 30 років, жили в наметовому таборі імені легендарного партизанського генерала Сидора Ковпака. У рамках роботи форуму його учасники грали в пейнтбол, навчалися азам стрибків з парашутом, збиранню-розбиранню зброї, рукопашного бою.

Що до подальшого розвитку військово-патріотичного руху, то, за словами О.ЛАТИ, на Сумщині є хороший досвід роботи клубу «Мужність». Саме цей досвід розповсюджуватиметься на території області, а до роботи залучатимуться учні Кадетського корпусу.