У день аварії в Ожидові буханець хліба можна було купити тільки за 3 гривні

Андрій Сухоставський з села Кути Буського району зараз знаходиться в терапевтичному відділенні Львівського військового госпіталю. 16 липня разом з приятелем вони відпочивали на озері – за 10 кілометрів від місця аварії. Побачили величезну дивну хмару на горизонті і подумали, що буде гроза. Тільки через дві години їм подзвонив хтось з рідних і повідомив про те, що трапилося. Але хлопці і самі відчули – щось недобре. Почало дерти в горлі, нудити, ознобити, ніби лихоманка. Вони поїхали в лікарню міста Броди, звідти їх переправили в госпіталь. Більше всього їх турбує доля рідних. Особливо бояться за дітей.

"Страшно думати, що буде далі, – говорить Ірина Округ з Ожидова - Ну, поживемо трохи у родичів, а далі що? Як житимемо? Хтось нам скаже, чи можна їсти картоплю, овочі, де брати воду? В день аварії в Ожидові позакривали магазини, працював тільки бар, і буханець хліба там коштував 3 гривні!"

Розповіді свідків львівської катастрофи читайте тут