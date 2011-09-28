Азаров озвучив топ-список безробітних

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає неприпустимим дисбаланс на ринку праці від великої кількості юристів та економістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів України.

«Трансформації нашого суспільства за часів незалежності призвели до серйозних викривлень. Юристів і маркетологів у нас більше, ніж токарів і електрозварювальників. Бухгалтер і менеджер отримують зарплату більшу, ніж шахтар і металург. Всі професії шановані і потрібні, але не може так далі розвиватися економіка», - сказав глава уряду.

Зокрема, він навів приклад, що у минулому році було випущено 94 тис. магістрів. З них 28 тис. економістів, понад 8 тис. – менеджерів, 8 тис. – юристів, 1,5 тис. – міжнародників.

«Разом це майже половина магістрів», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що за такими напрямками, як біотехнологія, було випущено лише 120 магістрів, фармація – 182, електроніка – 324, прилади – 156, легка промисловість – 147.

Також М.АЗАРОВ наголосив на тому, що професійно-технічні навчальні заклади у 2010 році випустили втричі менше фахівців, ніж ВНЗ.

«Все це дуже серйозні перекоси, які фактично гальмують модернізацію економіки… Водночас знаєте, який топ-список безробітних? Бухгалтер, економіст, спеціаліст державної служби, менеджер із збуту, головний бухгалтер, директор, секретар-референт», - наголосив прем’єр-міністр.