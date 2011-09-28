В УПЦ закликають політиків не піаритися на візиті Кирила

Політичні сили, що виступають проти візиту Предстоятеля РПЦ патріарха КИРИЛА на Буковину, проводять власну піар-кампанію.

Таку думку у коментарі «УНІАН-Релігії» висловив голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, прес-секретар предстоятеля УПЦ Георгій КОВАЛЕНКО.

«Ті, хто виступають проти візиту патріарха КИРИЛА, хочуть на його авторитеті заробити собі дивіденди, стати відомими у суспільстві, чи у політичному полі. Ми не бачили негативних чи агресивних заяв від офіційних представників інших конфесій, тому ми гадаємо, що не може бути будь-якого загострення на міжрелігійному ґрунті. Що стосується поодиноких звернень церковно-політичних, або просто політичних організацій, ми закликаємо їх займатися політикою і не втручатися в релігійне життя віруючих людей в Україні», - наголосив Г.КОВАЛЕНКО.

Прес-секретар предстоятеля УПЦ підкреслив, що патріарх КИРИЛ відвідує Україну, щоб спонукати суспільство до дискусії щодо соціального служіння церкви - щодо покинутих дітей, дітей хворих на СНІД, щодо дитячих будинків.

«Для віруючих, які перебувають в єдності з РПЦ, візит патріарха – це радість молитовного і євхаристичного спілкування. Більш того, цей візит носить і соціальне забарвлення, бо патріарх буде освячувати Свято-Троїцький собор при дитячому будинку, відомому на всю країну, яким опікується архімандрит Лонгін (ЖАР). Тому візит патріарха - не привід до політичних дискусій чи міжконфесійних дискусій», - зазначив голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ.

При цьому він підкреслив, що, за його інформацією, у Чернівцях та у регіоні спокійна атмосфера, і нагнітають її тільки ті поодинокі звернення політичних організацій, що розповсюджують світські ЗМІ.

На думку Г.КОВАЛЕНКА, «віруючі люди будь-якої конфесії ніколи не будуть проти щодо їх братів з інших конфесій, коли приїжджають їхні релігійні лідери, чи священнослужителі».

«Проблеми можуть виникати між релігійними організаціями, коли є факти прозелітизму чи намагання навернути представників однієї віри до іншої. Візити Святішого не несуть такого забарвлення, тому, я думаю, що представники інших конфесій християнських і нехристиян України, вороже (до візиту – УНІАН) не ставляться», - констатував прес-секретар предстоятеля УПЦ.