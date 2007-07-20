Донецька прокуратура оголосила в розшук ”кривдника” Колесникова

Заявник у справі про здирництво Борисом КОЛЕСНИКОВИМ акцій донецького ВАТ «ТЦ «Білий лебідь» Борис ПЕНЧУК оголошений в розшук. Про це йдеться в повідомленні Донецької обласної прокуратури для преси, поширеному 19 липня.

Також в інформації зазначається, що слідчим відділом прокуратури Донецької області розслідується кримінальна справа щодо колишнього глави правління ВАТ „ТЦ „Білий лебідь” В.ПЕНЧУКА і його колишнього заступника Б.ПЕНЧУКА, передає «Острів».

Кримінальна справа була порушена за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 383 і ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України, - за фактом явно недостовірного повідомлення органу дізнання про здійснення Б.КОЛЕСНИКОВИМ особливо тяжких злочинів, а також за фактом дачі в ході досудового слідства завідомо недостовірних свідчень з метою звинувачення Б.КОЛЕСНИКОВА в скоєнні особливо тяжких злочинів.

«В ході розслідування вказаної кримінальної справи 24 травня 2007 року винесена ухвала про залучення як звинувачених В.О.ПЕНЧУКА і Б.В.ПЕНЧУКА по ч.2 ст.383 і ч.2 ст. 384 Кримінального кодексу України, за фактами звернення до ГУБОЗ МВС України із заявами про нібито здійсненні колишнім главою Донецької обласної ради Б.В.КОЛЕСНИКОВИМ особливо тяжкого і тяжкого злочинів – здирництва акцій ВАТ „ТЦ „Білий лебідь” і зловживання службовим становищем, а також надання ними свідомо неправдивих свідчень під час проведення досудового слідства у кримінальній справі, порушеній на підставі їх заяв відносно Б.В.КОЛЕСНИКОВА, об`єднаного зі штучним створенням доказів звинувачення», - мовиться в повідомленні прокуратури.

На даний час у вказаній кримінальній справі призначена судово-медична експертиза з метою встановлення можливості проведення слідчих дій за участю В.ПЕНЧУКА.

Прокуратура також заявляє про те, що «у зв`язку з невстановленням фактичного місцезнаходження Б.В.ПЕНЧУКА, він оголошений в розшук, одержаний дозвіл суду на його затримання і доставку до суду для вирішення питання про обрання відносно його запобіжного заходу у вигляді взяття під варту».