Чоловік у формі ДАІ підстрелив охоронця сільгосппідприємства

У Дніпропетровській області чоловік у формі співробітника Державтоінспекції з табельної зброї підстрелив охоронця сільськогосподарського підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Наукова».

Як розповів УНІАН заступник начальника служби охорони ТОВ Сергій ТИТАРЕНКО, інцидент стався ще на початку липня, проте міліція порушила кримінальну справу за фактом побиття і вогнепального поранення охоронців сільгоспфірми тільки 16 липня.

Як розповів С.ТИТАРЕНКО, 4 липня під час об`їзду сільгоспугідь ТОВ «Наукова», що знаходяться в Дніпропетровській області поблизу селищ Горького і Тармське, троє охоронців помітили групу молодих людей, яка розташувалася на відпочинок біля стоянки сільгосптехніки. С.ТИТАРЕНКО представився і попросив молодих людей залишити територію, котра є приватною власністю ТОВ «Наукова». У відповідь посипалися погрози та образи. Утім через деякий час, послухавши прохання охорони, компанія пішла, пообіцявши повернутися з підкріпленням.

За словами С.ТИТАРЕНКА, вночі молоді люди повернулися на двох машинах, за кермом однієї з яких і знаходився чоловік у формі співробітника ДАІ і з табельною зброєю. Ті, що приїхали, вискочили з машини і без попередження почали бити С.ТИТАРЕНКА. У той же час чоловік у формі ДАІ витягнув пістолета і зробив 6 пострілів в охоронців. Дві кулі потрапили в ногу напарнику С.ТИТАРЕНКА. Після чого компанія поїхала на машинах, залишивши на дорозі поранених і побитих охоронців.

Вранці 5 липня двох постраждалих охоронців було доставлено в лікарню в Дніпропетровськ. У С.ТИТАРЕНКА, окрім зламаної щелепи і вибитих зубів, лікарі констатували черепно-мозкову травму, а в його напарника два кульові поранення – в гомілку і пахову зону. Співробітники міліції, що прибули в лікарню, зафіксували факт вогнепального поранення, але не порушили обов`язкової в цьому випадку кримінальної справи.

Як розповів С.ТИТАРЕНКО, справа була порушена тільки 16 липня, після того, як 14 липня Дніпропетровське районне управління Головного управління МВС у м. Дніпропетровську прийняло заяви безпосередньо від охоронців. Утім ніякої інформації про результати слідчих дій у порушеній справі потерпілі поки що не отримали. Зокрема, досі не встановлена особа людини у формі ДАІ, що носить табельну зброю, а також осіб інших нападників. Хоча потерпілі надали показання свідків про факт побиття, повідомили номер машини, на якій приїжджали нападники, на місці злочину також залишилися численні гільзи від зброї і дали докладний опис нападників.

У той же час у С.ТИТАРЕНКА є інформація, що батько одного з нападників є майором ДАІ, що, на його думку, може бути причиною такої затримки слідства.