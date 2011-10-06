АМК наполегливо просить 4 нафтотрейдерів знизити ціни на бензин

Антимонопольний комітет України (АМК) рекомендував ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна», ПП «ОККО нафтопродукт», ТОВ «Золотий екватор» (WOG) і ТОВ «Альянс Холдинг» (Shell) встановити роздрібні ціни на бензин, дизельне пальне і зріджений газ на такому рівні, який би існував за умови значної конкуренції на ринку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

У повідомленні зазначається, що, як встановив комітет, упродовж вересня цього року на АЗС, які працюють, зокрема, під брендами «ЛУКОЙЛ», ОККО і WOG, відбулося підвищення цін на бензин марки А-95. Ціни зросли на 10-19 коп./л і становили 10,49-10,60 грн./л.

Водночас на світовому ринку ціни на сиру нафту, показники Platts і курс євро мали тенденцію до зниження, а курс долара по відношенню до гривні залишався стабільним.

АМК відзначає, що за цих умов ціни на бензин в останню декаду вересня не повинні були перевищувати 10,14-10,25 грн./л.

Станом на 4 жовтня відзначені оператори дещо знизили ціни на бензин і зріджений газ, але не до належного рівня, причому вартість дизельного пального залишилася без змін. Більш того, ціни на всі види палива цих підприємств на 10-20 коп./л вище, ніж у операторів з незначною часткою на ринку.

Про результати розгляду рекомендацій зазначені нафтотрейдери мають повідомити комітету в десятиденний термін.

Також у повідомленні зазначається, що на сьогодні в системі органів комітету на розгляді близько 30 справ про порушення конкурентного законодавства на регіональних ринках зрідженого газу.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня АМК і Асоціація «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» підписали меморандум про спільні дії зі створення сприятливого середовища для розвитку добросовісної конкуренції.