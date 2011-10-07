Власники річок і озер надто часто хапаються за зброю

Верховна Рада України саботує ухвалення змін до Водного кодексу щодо забезпечення рівного доступу громадян до водних ресурсів.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі голови Комітету ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Анатолія СЕМИНОГИ щодо відхилення проекту закону про внесення змін до Водного кодексу України, що розглядався сьогодні у другому читанні.

"Передбачалось заборонити будь-яку господарську діяльність на цих територіях. Мав бути забезпечений вільний доступ громадян для здійснення права загального водокористування. Було запропоновано обмежити господарську діяльність (додатково до вже встановленої чинним Водним кодексом), а саме: пропонувалося заборонити огородження земельних ділянок ближче 5 м до урізу води та обмеження вільного доступу до водних об’єктів тощо", - сказав А.СЕМИНОГА.

За його словами, законопроект також передбачав запровадження заборони на передачу у приватну власність водних об’єктів, які розташовані у межах населених пунктів.

"Звичайно, такі новації на користь простим громадянам та довкіллю не могли сподобатись тим, хто вже захопив у приватну власність і водні об’єкти, і прибережні смуги. Тим, хто забороняє людям ловити рибу, відпочивати не лише на орендованих ставках, але вже й на річках та водосховищах. Не дивно, що останнім часом все частіше у засобах масової інформації лунають тривожні повідомлення про нахабне застосування вогнепальної та травматичної зброї щодо відпочивальників з боку так званих власників водних угідь", - підкреслив депутат.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 6 жовтня, Верховна Рада відхилила проект закону про внесення змін до Водного кодексу України, що розглядався сьогодні у другому читанні. З 404 зареєстрованих у залі депутатів внесення змін до Водного кодексу підтримали лише 89 депутатів.

Робота над цим законопроектом велася з червня 2008 року. Положення законопроекту спрямовувалися на охорону водних ресурсів та гарантування рівного доступу до них усіх громадян.