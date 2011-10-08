Банкіри визнали: більшості українців квартира в кредит - не по кишені

Для того, щоб оформити іпотеку на 60 тис. дол. (в еквіваленті) під 15% річних, позичальнику потрібно мати щомісячні доходи від 14 тис. грн в місяць.

Про це заявив голова правління банку «Фінанси та кредит» Володимир Хливнюк під час круглого столу «Відновлення житлового кредитування: чи можна зробити іпотеку доступною?», який провела Ліга фінансового розвитку за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP та «Дзеркала тижня. Україна».

За прогнозом банкіра, «ринок іпотеки завмер на дуже довго». На його думку, єдиний вихід у такій ситуації – бюджетні вливання в окремі сегменти. В.Хливнюк вважає, що якість іпотечного портфелю банків може знижуватися через погіршення стану світової економіки.

За словами ж заступника голови правління «Ерсте Банку» Світлани Черкай, стрімкого зростання іпотеки дійсно не варто очікувати, враховуючи низький рівень доходів населення (середня зарплата – біля 2,5 тис. грн). Водночас ринок має перспективи, враховуючи низький рівень закредитованості населення по відношенню до ВВП нижчий на фоні європейських країнах.

З думкою про нестачу потенційних позичальників не погодився перший заступник голова правління НБУ Ю.Колобов. За його словами, у разі надання державою компенсаційних механізмів з понад 45 млн населення може знайтися достатня кількість людей, які дадуть поштовх розвитку іпотечного ринку.