Соціолог: в Україні процвітає кримінальний світ

Половина українців відзначають зростання злочинності у країні, і лише третина йдуть по допомогу до міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту комунікацій Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА вчора на прес-конференції.

Зокрема, за даними опитування, 78,4% українців вважають, що в країні високий рівень злочинності. З них 43,6% обрали відповідь «точно високий», 34,8% - «скоріше високий». При цьому кожен п`ятий опитаний (19,3%) вважає, що рівень злочинності в Україні низький. З них 11,8% віддали перевагу варіанту відповіді «скоріше низький», а 7,5% - «точно низький». Важко було відповісти на дане питання 2,3% респондентів.

За словами В.ЗАСТАВИ, якщо порівнювати з подібними опитуваннями минулих років, то можна констатувати, що рівень побоювань громадян щодо злочинності підвищується. «У цілому українці ставлять діагноз: вони вважають, що в Україні процвітає кримінальний світ», - сказав В.ЗАСТАВА.

49,2% українців вважають, що за останній рік рівень злочинності у країні підвищився. Трохи менша кількість опитаних – 41,7% - вважають, що за останній рік рівень злочинності ніяк не змінився, і лише 4,9% висловили думку, що він знизився. Було важко відповісти на це питання 4,2% респондентів.

Більшість українців (75,2%) визнають, що в їхньому місті є місця, яких вони прагнуть уникати – щоб не стати жертвою насильства, а також не рекомендують відвідувати своїм близьким. Про те, що таких місць в їхньому місті немає, заявили 13,2% опитаних, а 11,6% - було важко відповісти на дане питання.

Більше половини громадян України (60,1%) найбільше побоюються фізичного насильства. Майже половина опитаних побоюється хуліганства (45,8%) і крадіжок (45,3%). Понад третини респондентів (39,7%) побоюються шахрайства, майже чверть (22,7%) – хабарництва, корупції в органах державної влади, кожен п`ятий (19,8%) – хабарництва і корупції в правоохоронних органах, а 13,6% опитаних побоюються вимагання, рекету. Відповідь «інше» на це питання дали 2,8% респондентів, а 6,6% - було важко з відповіддю на нього.

Більше половини опитаних (56,2%) ніколи не були потерпілими унаслідок злочинних дій. Біля третини українців (34,7%) заявили, що мають такий досвід. Було важко відповісти – 9,1% респондентів.

Експерт Інституту Горшеніна Наталія КЛАУНІНГ зазначила, що порівняно з 2007 роком, кількість людей, які не вважали себе потерпілими унаслідок злочинних дій, зменшилася. Так, у 2007 таких було 61%. При цьому більшість людей, які відповідали, що стикалися із злочинністю, є жителями маленьких міст. Найменше людей, які заявили, що стикалися із злочинністю, було в місті Києві – лише 3%.

У разі якихось протиправних дій на свою адресу майже третина українців (31,9%) зверталися до міліції. Близько чверті (25,7%) – до родичів і друзів. До судів зверталися 8,2% респондентів, майже така сама кількість опитаних (6,2%) просили допомоги у представників кримінальних структур, а 5,6% - зверталися до інших органів власті. При цьому 22,8% респондентів, будучи потерпілими унаслідок злочинних дій, нікуди по допомогу не зверталися. Було важко відповісти на дане питання – 3,6% опитаних.

В.ЗАСТАВА, звертаючи увагу на низький відсоток тих, хто готовий звернутися до міліції у разі протиправних дій на свою адресу, зазначив, що це дуже небезпечна тенденція. Оскільки головним принципом цивільного суспільства є захист прав людей. І якщо така велика кількість людей не хоче звертатися до міліції, то перемогти злочинність просто неможливо. Також він звернув увагу на те, що згідно з іншими дослідженнями, українці тотально не довіряють не лише міліції, але й судам. За його словами, різні дослідження показали, що майже 90% українців вважають суди корумпованими.

Більшість громадян України (80,3%) не мають травматичної зброї й інших засобів самооборони. З них 45,6% не мають у своєму розпорядженні засобів самозахисту, але хотіли б їх мати, а 34,7% - не потребують таких засобів. При цьому кожен п`ятий українець (19,7%) має у своєму розпорядженні засіб самооборони.

Телефонне опитування «Безпека в Україні» проводилося Інститутом Горшеніна з 8 по 10 жовтня 2011 р. Усього за випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів у віці старше 18 років, в усіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.