Янукович: треба провести ревізію всіх історичних пам’яток

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за розробку плану зі збереження архітектурних пам’яток України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив учора на брифінгу у Кам’янці-Подільському на Хмельниччині.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде він як глава держави сприяти відновленню зруйнованої вежі Кам’янець-Подільської фортеці, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Я так розумію, що реконструкція, проведена 4 роки тому, була невдалою». Він заявив, що подібні реставраційні роботи мають проводити фахівці з відповідним досвідом.

Президент сказав, що треба провести ревізію всіх історичних пам’яток України. Після цього, за його словами, слід розробити план зі збереження українських архітектурних пам’яток.