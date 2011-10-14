Янукович: треба провести ревізію всіх історичних пам’яток
Роздуми на руїнах
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за розробку плану зі збереження архітектурних пам’яток України
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив учора на брифінгу у Кам’янці-Подільському на Хмельниччині.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде він як глава держави сприяти відновленню зруйнованої вежі Кам’янець-Подільської фортеці, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Я так розумію, що реконструкція, проведена 4 роки тому, була невдалою». Він заявив, що подібні реставраційні роботи мають проводити фахівці з відповідним досвідом.
Президент сказав, що треба провести ревізію всіх історичних пам’яток України. Після цього, за його словами, слід розробити план зі збереження українських архітектурних пам’яток.