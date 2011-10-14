У Києві чоловік замерз на смерть

У Києві зафіксовано перший в цьому сезоні випадок смерті від переохолодження.

Про це повідомили УНІАН у столичній міліції.

За їх даними, вчора ввечері надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про те, що в пішохідному підземному переході на проспекті Перемоги виявлено чоловіка у тяжкому стані, який невдовзі помер в лікарні.