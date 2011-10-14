Азаров підхопив лозунг Хрущова

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ прогнозує добру кон`юнктуру на ринку зерна.

Про це він заявив на засіданні економічного прес-клубу, повідомляє прес-служба КМУ.

Глава уряду закликав аграріїв завершувати збирання кукурудзи, не боятися вкладати в це кошти, оскільки на зовнішніх ринках залишається дефіцит продовольства, і зберігається добра кон`юнктура для експорту зернових. «Для внутрішніх потреб нам необхідно близько 5 млн. тонн кукурудзи, а ми вже зараз намолотили 12 млн. тонн і чекаємо її урожай на рівні 20 млн. тонн. Зараз наше завдання - утримати ціну на внутрішньому ринку, щоб виробник окупив свої витрати», - наголосив М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що дефіцит продовольства на світових ринках залишається, тому попит на кукурудзу збережеться, і ціни на неї підвищуватимуться.

М.АЗАРОВ нагадав, що селяни і зернотрейдери висловлювали стурбованість зниженням світових цін на зернові. Уряд провів консультації з аграріями, під час яких прем`єр-міністр запевнив, що це тимчасове кон`юнктурне явище, і ціни на зернові підвищуватимуться.

«Експорт зернових зараз вирівнюється, тим паче що на світових зернових ринках ціни зостають. Так, було серйозне падіння цін, але я селянам говорив, що це падіння циклічне і незабаром буде зростання цін. Так і сталося», - наголоси М.АЗАРОВ.