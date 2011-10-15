Депутат збудував криївку на місці бою УПА з НКВС

Народний депутат від «Нашої України» Віктор МАТЧУК закликає передавати експонати до збудованої ним у Рівненській області криївки УПА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», в урочищі Гурби на Рівненщині, де у 1944 році відбувся один з найбільших боїв між військами НКВС та УПА, завершилось будівництво криївки. Ідея створення підземного укриття у цьому історичному місці належить В.МАТЧУКУ. Він також профінансував його будівництво.

«Процес будівництва криївки розпочався цього року після вшанування загиблих під Гурбами, яке традиційно відбувається на третій день після Великодня, адже саме на третій день Великодня у 1944 році розпочався бій під Гурбами. Нам вдалося відшукати креслення реальних криївок УПА тих часів і за ними збудувати це укриття», - повідомив В.МАТЧУК.

На сьогодні завершено перший етап створення криївки – її фактичне будівництво. Другий етап передбачає пошук експонатів. Для цього В.МАТЧУК закликав усіх небайдужих людей, які зберігають у себе предмети побуту тих часів, засоби захисту або інші речі вояків УПА, привозити їх у Гурби.

«Біля кожного експонату буде табличка з іменем того, хто його віддав до криївки. Ми закликаємо людей активно долучитися до наповнення укриття. Єдине прохання – щоб речі, які вони пожертвують, справді належали до тієї епохи та мали відношення до УПА», - сказав депутат.

Поки що у криївці є декілька експонатів. Серед них – набої з битви у цьому місці, військова каска, український прапор тих часів, вишиті ікони, вишитий рушник жінки, яка відбувала заслання у Караганді. Крім того у криївці представлений автопортрет священика, який застрелився у 1947 році, коли військові НКВС прийшли його арештовувати.

У перспективі, за словами В.МАТЧУКА, у Гурбах має бути збудований краєзнавчий музей, куди планується передати всі експонати з криївки.

«Криївка у Гурбах збудована для того, щоб люди, а особливо молодь, могли побачити і зрозуміти, в яких умовах відбувалася боротьба вояків УПА за українську незалежність. Ми намагалися створити таке місце, щоб до нього було цікаво приїжджати не лише раз на рік, аби вшанувати загиблих під Гурбами, а можна було їздити весь рік і знаходити тут для себе щось цікаве та корисне», - наголосив В.МАТЧУК.

Урочисте відкриття криївки у Гурбах заплановане на третій день Великодня 2012 року.