Журналісту проламали голову

У Миколаєві міліція порушила кримінальну справу за фактом нападу на журналіста газети «Наше місто Миколаїв» Олександра ВЛАЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївської області, кримінальну справу порушено за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих або особливо великих розмірах або здійснений організованою групою, або поєднаний із завданням тяжких тілесних ушкоджень).

У редакції газети «Наше місто Миколаїв» агентству повідомили, що в неділю, 16 жовтня, після 23.00 О.ВЛАЩЕНКО повертався додому з редакції, де працював над матеріалом. У районі автовокзалу на нього напали невідомі, жорстоко побили і відібрали редакційний фотоапарат «Нікон», два мобільні телефони і диктофон. Сума збитку оцінюється приблизно в 10 тис. грн.

Журналіст звернувся до випадкового перехожого і попросив викликати міліцію. За гарячими слідами виявити злочинців не вдалося.

Вранці 17 жовтня додому до нього викликали «швидку допомогу» і лікар наполіг на негайній госпіталізації. Після огляду нейрохірурга і обстеження на комп`ютерному томографі було зроблено висновок про те, що, окрім побоїв, О.ВЛАЩЕНКО дістав проникаюче поранення голови, після чого куля залишилася в тканинах, на глибині приблизно 7-8 см. На знімку в голові зафіксовано чужорідне металеве тіло, а також переломи верхньої щелепи та обох пластин лобової кістки. Лікуючий лікар журналіста визначив його стан як тяжкий.