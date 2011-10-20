У 4,5 кілометра київської дороги вбухають більше 100 мільйонів

Київська міська держадміністрація затвердила робочий проект капітального ремонту Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах, кошторисна вартість робіт становить 101 млн. 390,6 тис. грн. (станом на 17 травня 2011 р.).

З текстом відповідного розпорядження можна ознайомитись на офіційному веб-порталі Київської влади.

Проект рекомендований до затвердження державним підприємством «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи».

Згідно з документом, зокрема, на будівельно-монтажні роботи буде витрачено 76 млн. 297,4 тис. грн., на устаткування – 1 млн. 77,8 тис. грн.

Відповідно до затверджених показників проекту, протяжність основного проїзду Харківського шосе після капремонту складатиме 4,623 км, ширина проїжджої частини – 20 метрів, загальна ж площа складе 100 тис. 400 кв. метрів, а площа велодоріжок – 8 тис.13 кв. метрів. Відремонтують також 4 підземні переходи, розташовані вздовж шосе. Пропускна спроможність Харківського шосе становитиме в результаті 4,2 тис. автомобілів на годину.

Крім того, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав розпорядження, яким затвердив робочий проект з реконструкції вулиці Ташкентської у Дарницькому районі, що включатиме також реконструкцію трамвайних колій. Цей документ також оприлюднено на офіційному сайті КМДА.

Згідно з затвердженими показниками, реконструюють 1,66 км вул. Ташкентської, а також 0,14 км вул. Кронштадської, 1,8 км трамвайної лінії шириною 5,4 метри. Також планується озеленити 4 тис. кв. метрів території.

Термін реалізації проекту - 18,5 місяців.