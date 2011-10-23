Донецьким метробудівцям віддали гроші за 7 місяців

Донецьким метробудівцям (Трудовому колективу ТОВ «Донецькшахтометробуд») станом на 20 жовтня погасили заборгованість по заробітній платі за 7 місяців (з лютого по серпень 2011 року) і виплатили 20% зарплати за вересень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на голову первинної профспілкової організації ТОВ «Донецькшахтометробуд» Василя АНТЮШЕНЮ.

За його словами, решту частини вересневої зарплати метробудівцям обіцяють перерахувати по мірі надходження коштів за виконані роботи, причому першочергово.

В.АНТЮШЕНЯ зазначив, що згідно існуючій формі оплати праці, заборгованості по зарплаті на підприємстві сьогодні немає, і до кінця жовтня вересневий заробіток вважається поточними виплатами.

Профспілковий лідер підкреслив, що наразі ситуація в «Донецькшахтометробуді» стабілізувалася, ведуться роботи щодо обслуговування і підтримки в безаварійному стані вже побудованих потужностей донецького метрополітену – провітрюються вироблення, відкачується вода.

«Звичайно ж, колектив стурбований майбутнім метрополітену, - сказав В. АНТЮШЕНЯ, - питання продовження будівництва поки не вирішено. Побудовані об`єкти метрополітену оцінювали комісія Міністерства інфраструктури України, фахівці «Харківметропроекту». Але їхні висновки ще мають розглянути на нараді в Києві за участю всіх зацікавлених сторін, там і буде вирішено подальшу долю одного із найтриваліших довгобудів України».

Як повідомляв УНІАН, через повну відсутність бюджетного фінансування робіт ТОВ «Донецькшахтометробуд» щодо підтримки вже побудованих потужностей донецького метрополітену працівникам не виплачували зарплату 7 місяців (останній заробіток їм перерахували за лютий 2011 року). Борг метробудівцям станом на 20 вересня складав 3,3 млн. грн. (трудовий колектив підприємства налічує 202 людини - УНІАН), а з урахуванням обов`язкових нарахувань на зарплату, штрафи і пені, які нараховуються на прострочені платежі, комунальні послуги, то вся сума боргу становила 8 млн. грн.

20 вересня донецькі шахтометробудівці пікетували Донецьку облдержадміністрацію, вимагаючи погашення боргів по зарплаті.