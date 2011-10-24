У Донецьку злочинець стріляв у міліціонерів: один поранений
Порушили кримінальну справу
Прокуратура Донецька порушила кримінальну справу за фактом замаху на вбивство працівника міліції.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Дослідчою перевіркою прокуратури встановлено, що підозрюваний у здійсненні крадіжки чинив злісний опір працівникам міліції під час затримання.
При цьому зловмисник, намагаючись уникнути затримання, зробив два постріли з вогнепальної зброї на ураження, і поранив одного з членів оперативної групи. Постраждалого госпіталізовано.
Підозрюваного затримано, і стосовно нього прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 348, ст. 263 Кримінального кодексу України.
Слідство у справі веде прокуратура Донецька.