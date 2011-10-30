Глава ЄЦБ прогнозує стабільні ціни в єврозоні

"Інфляція в зоні євро впродовж найближчих 10 років, швидше за все, буде дуже низькою", - заявив в інтерв`ю німецькій газеті "Більд" глава Європейського центрального банку Жан-Клод Тріше.

За його словами, очікування інфляції на майбутній рік становлять приблизно 1,8 відсотків.

"Це означає: ціни всередині єврозони будуть стабільними. Ми цим дуже пишаємося, і правильно робимо", - сказав Жан-Клод Тріше, який залишає цього року посаду голови ЄЦБ.