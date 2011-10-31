Побита Ландіком дівчина відмовилася від претензій

Депутат Луганської міської ради Роман ЛАНДІК і Марія КОРШУНОВА, побита ним у ресторані, підписали мирову угоду.

Про це УНІАН повідомив адвокат М.КОРШУНОВОЇ Ігор ЗАЗИМКІН.

За його словами, умови угоди розроблялися дуже довго.

«Були зустрічі з батьками потерпілої, було багато запитань, які обговорювалися довго, але сторони дійшли мирової угоди, претензій до Романа в нас немає», - сказав він.

У той же час І.ЗАЗИМКІН не розголошує умови угоди і не уточнює, чи була виплачена М.КОРШУНОВІЙ моральна компенсація.

«Це конфіденційна угода, яка стосується тільки двох сторін», - зазначив І.ЗАЗИМКІН.

Він підкреслив, що дівчина зараз почувається добре і на здоров'я не скаржиться.

За інформацією І.ЗАЗИМКІНА, справа Р.ЛАНДКІА вже передана в Ленінський райсуд Луганська. Він упевнений, що факт підписання «мирової» може бути полегшуючою обставиною при розгляді справи в суді.

Довідка УНІАН. 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Він був оголошений у розшук і затриманий у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив під вартою Р.ЛАНДІКА до виголошення вироку.