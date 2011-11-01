Київ не дасть гроші на вертольотні майданчики (список)

Проект з будівництва вертольотних майданчиків у столиці ніколи не буде фінансуватись з бюджету Києва, запевнив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами О.ПОПОВА, у реалізації проекту є інтереси і держави, і Києва, і інтереси відповідних міністерств, зокрема МОЗ та МНС, а також є “запити бізнесу відносно цього”.

“Це проект, який ніколи не буде фінансуватися за рахунок міського чи державного бюджету. Я абсолютно переконаний, що це можуть бути майданчики, які будуть побудовані з урахуванням інтересів і міста, і одночасно бізнесу, але використовуватись в різних напрямках. Тому коштів ми на це виділяти не будемо”, - сказав О.ПОПОВ.

Крім того, за словами голови КМДА, остаточно місця, де розташуються майданчики для вертольотів, визначать з урахуванням вже нового Генплану, після того, як зроблять детальне планування територій.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА від 5 жовтня, вертолітні майданчики в місті планують облаштувати на просп. Бажана, 12а, біля клініки «Борис»; на Харківському шосе, 121; біля Київської міської лікарні (КМЛ) № 1; біля Міжнародного виставкового центру на Броварському просп., 15; біля Київської дитячої лікарні № 2 на вул. Алішера Навої, 3; на вул. Богатирській, 30, біля лікарні № 1; на вул. Кондратюка, 8, біля КМЛ № 8; на вул. Шовковичній, 39/1, біля центральної лікарні (Олександрівської); на Спортивній площі, 1, біля НСК “Олімпійський”; на вул. Підвисоцького, 4А, біля КМЛ № 12; на вул. Мостицькій, 11; на вул. Котельникова, 95, біля КМЛ № 7; біля КМЛ № 6 на просп. Комарова, 3; біля стадіону “Старт” на вул. Шолуденка, 26-28/4; біля КМЛ № 4 на вул. Солом`янській, 17; біля Київської обласної лікарні на вул. Багговутівській, 1 і біля Київської міської дитячої інфекційної лікарні на вул. Діхтярівській, 23. Загалом 16 місць.