У Дніпропетровську вчаділи троє людей
08:34, 01 листопада 2011Суспільство
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Ще троє постраждали
Вчора о 16.20 у Дніпропетровську у п’ятиповерховому будинку, у квартирі на другому поверсі, через порушення правил експлуатації газової колонки від отруєння чадним газом загинуло троє осіб, і ще троє постраждало у квартирі на третьому поверсі.
Як повідомляє прес-служба МНС, постраждалих у важкому госпіталізовано.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Дніпропетровській області.
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