У Дніпропетровську вчаділи троє людей

Вчора о 16.20 у Дніпропетровську у п’ятиповерховому будинку, у квартирі на другому поверсі, через порушення правил експлуатації газової колонки від отруєння чадним газом загинуло троє осіб, і ще троє постраждало у квартирі на третьому поверсі.

Як повідомляє прес-служба МНС, постраждалих у важкому госпіталізовано.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Дніпропетровській області.