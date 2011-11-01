Завтра в Україні похолодає

У середу, 2 листопада, в Україні трохи похолодає.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по Україні мінлива хмарність. В Криму, Приазов`ї та східних областях місцями пройде невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 1-6° тепла, в Карпатах, на Закарпатті та у степовій частині Криму місцями – 3-0° морозу; вдень - 6-11° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 10-15°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі - 1-6° тепла, вдень - 6-11°.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі - 4-6° тепла, вдень - 7-9°.