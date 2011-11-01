Троє моряків після піратського полону повернулися в Україну

Троє українців – членів екіпажу звільненого з піратського полону судна «Cape Bird» повернулися в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, 24 жовтня українці залишили судно, проте були затримані в аеропорту міста Аккра (Гана).

«Деякий час вони залишалися в цьому аеропорту і не могли продовжити свій шлях на Батьківщину. За результатами вжитих українськими дипломатами заходів 28 жовтня нашим громадянам було надано необхідну допомогу і забезпечено їхнє повернення на Батьківщину», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня з піратського полону було звільнено судно “Cape Bird” (менеджер – компанія „Colambia Shipmanagment”, Німеччина), захоплене нігерійськими піратами 8 жовтня.