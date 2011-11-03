У Києві горів ресторан

10:11, 03 листопада 2011
Суспільство
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У Голосіївському районі

У Голосіївському районі Києва учора вдень в одноповерховій будівлі з мансардою ресторанного комплексу виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено приміщення мансарди на площі 400 м кв.

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 20.00 пожежу було ліквідовано.

До гасіння пожежі залучалося 24 відділення пожежно-рятувальної служби МНС.

Жертв та постраждалих немає.

Попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації вентиляційної системи.

 

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