У Києві горів ресторан
10:11, 03 листопада 2011Суспільство
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У Голосіївському районі
У Голосіївському районі Києва учора вдень в одноповерховій будівлі з мансардою ресторанного комплексу виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено приміщення мансарди на площі 400 м кв.
Як повідомляє прес-служба МНС України, о 20.00 пожежу було ліквідовано.
До гасіння пожежі залучалося 24 відділення пожежно-рятувальної служби МНС.
Жертв та постраждалих немає.
Попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації вентиляційної системи.
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