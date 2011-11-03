26 дітей отруїлися у шкільній їдальні

26 учнів віком від 6 до 16 років середньої загальноосвітньої школи у с. Бердянка Зачепилівського району Харківської області сьогодні не вийшли на навчання у зв'язку із харчовим отруєнням.

Як повідомляє ГУ МНС у Харківській області, діти відчули слабкість 2 листопада, коли повернулися зі школи. За попередніми даними, захворювання дітей було спричинене вживанням капусти у шкільній їдальні. Остаточна причина захворювання встановлюється.

На місце події виїжджала оперативна група ГУ МНС у Харківській області, СЕС, працівники медичної служби та МВС. Комісія об'їхала всі будинки дітей для з'ясування обставин. Стан здоров’я дітей на даний час стабільний, загрози для життя не має, діти не госпіталізовані.