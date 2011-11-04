Укрпрофоздоровниця доводить, що її будівля державі ніколи не належала

Представники ПрАТ “Укрпрофоздоровниця" просять прокуратуру надати документацію, яка послужила підставою для подання позову про передачу виробничо-адміністративної будівлі “Укрпрофоздоровниці" (Київ, вулиця Шота Руставелі, 39-41) державі.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким клопотанням вони звернулися під час сьогоднішнього судового засідання за позовом прокуратури до “Укрпрофоздоровниці".

За словами в.о. начальника юридичного управління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця" Дмитра ДОВГАНЕНКА, на даний час прокуратура не надала документації, на яку вона посилається у своєму позові, яка підтверджувала б факт перебування оспорюваного майна в державній власності.

У свою чергу представник Фонду державного майна України (ФДМУ), в чиїх інтересах прокуратура звернулася з позовом до суду, під час судового розгляду відзначив, що у ФДМУ сьогодні немає жодних причин стверджувати, що майно “Укрпрофоздоровниці" вибуло з державної власності. Водночас, за його словами, на даний час Фонд не може надати підтверджуючу документацію, оскільки, починаючи з 2007 року, керівництвом “Укрпрофоздоровниці" вчинялися дії з недопущення проведення інвентаризації її майна.

Як відзначив Д.ДОВГАНЕНКО, представники “Укрпрофоздоровниці" під час сьогоднішнього судового засідання звернулися також до суду з клопотаннями про залучення як третьої сторони Київської міської адміністрації та Бюро технічної інвентаризації (БТІ), як органу влади й установи, які ухвалили рішення, які підтверджують право власності на оспорювану будівлю, а також "Укркурортпроект", який розробляв технічну документацію для спорудження цієї будівлі. Ще одним клопотанням представники “Укрпрофоздоровниці" попросили суд призначити проведення фінансової експертизи у зв'язку з тим, що в матеріали справи було віддано документи 60-70-х років (титульні списки), які мають посилання на грошові кошти, виділені на будівництво будівлі, вивчення яких вимагає спеціальних знань.

Як відзначив під час судового засідання представник у суді інтересів Федерації профспілок України, яка виступає в даній справі третьою стороною, будівництво даної будівлі здійснювалося за власні кошти громадян, а не за рахунок державних коштів. При цьому, за його словами, йдеться про республіканську профспілкову власність, а не союзну. Таким чином, за його словами, сьогодні недоречно порушувати питання про передачу даного майна в державну власність, оскільки воно ніколи не було держвласністю.

Суд переніс ухвалення рішень за заявленими клопотаннями на наступне судове засідання, яке призначене на 7 листопада.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Києва звернулася до Київського господарського суду з позовом на користь Фонду державного майна України до ПрАТ “Укрпрофоздоровниця" про визнання права власності держави на адміністративну будівлю за адресою: м.Київ, вулиця Шота Руставелі, 39-41, в якій сьогодні розташовується центральний апарат “Укрпрофоздоровниці".

Раніше голова правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця" Микола СУБОТА заявив, що "дії прокуратури є неправомірними, і під час судових засідань ми відстоюватимемо позицію трудового колективу, який працює в цій будівлі". За його словами, працівники “Укрпрофоздоровниці" мають намір і надалі відстоювати свої права в суді, а також проводити мирні акції протесту.

М.СУББОТА також нагадав, що сьогодні в адміністративній будівлі на вулиці Шота Руставелі, окрім безпосередньо трудового колективу, працює й правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця", яке здійснює керівництво об'єктами “Укрпрофоздоровниці" по всій Україні.

Довідка УНІАН. Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих установ профспілок України “Укрпрофоздоровниця", засновниками якого є Федерація профспілок України і Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, є лідером ринку санаторно-курортних послуг в Україні і об'єднує більш як 80 санаторно-курортних установ, розташованих у різних кліматичних регіонах України.