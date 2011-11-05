Студенти коледжу спалили в Москві 11 машин

Принаймні, зізналися

Студентиколеджу, затриманівМосквіза підозроювпідпаліавтомобіля, зізналисявпричетностідо 11аналогічних злочинів, повідомивРІА"Новости"представникпрес-службиГУМВСросійської столиці.



"Затриманізізналисявжев 11підпалахавтомобілів.Оперативно-слідчі заходизнимитривають", -сказавспіврозмовникагентства.



Близько06.00у п'ятницювправоохоронніорганинадійшовсигналпро займанняавтомобіляMercede.Іномарказгорілаповністю,вогонь перекинувсянадві сусіднімашини.Намісціподії працівникиполіціїзнайшлиочевидця,разом з якимпочалиоб'їжджатирайон.Незабаром чоловіквпізнав одногоз імовірнихпаліїв.Молодийчоловік бувдоставленийдо районного відділувнутрішніхсправ,де ізізнався.



Невдовзі булизатримані щетроєпідлітків.Ще однапідозрюванаучасницяпідпалубулазатриманадо вечора.

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