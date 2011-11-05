Студенти коледжу спалили в Москві 11 машин

18:19, 05 листопада 2011
Суспільство
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Принаймні, зізналися

Студентиколеджу, затриманівМосквіза підозроювпідпаліавтомобіля, зізналисявпричетностідо 11аналогічних злочинів, повідомивРІА"Новости"представникпрес-службиГУМВСросійської столиці.

"Затриманізізналисявжев 11підпалахавтомобілів.Оперативно-слідчі заходизнимитривають", -сказавспіврозмовникагентства.

Близько06.00у п'ятницювправоохоронніорганинадійшовсигналпро займанняавтомобіляMercede.Іномарказгорілаповністю,вогонь перекинувсянадві сусіднімашини.Намісціподії працівникиполіціїзнайшлиочевидця,разом з якимпочалиоб'їжджатирайон.Незабаром чоловіквпізнав одногоз імовірнихпаліїв.Молодийчоловік бувдоставленийдо районного відділувнутрішніхсправ,де ізізнався.

Невдовзі булизатримані щетроєпідлітків.Ще однапідозрюванаучасницяпідпалубулазатриманадо вечора.

 

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