За залізничну колію від Знам’янки до Одеси візьмуться наступного року

У 2012 році «Укрзалізниця» планує модернізацію залізничної колії від Знам’янки до Одеси, що передбачає реконструкцію семи станцій, двох мостів і чотирьох двоколійних вставок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у вівторок генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

«У 2012 році розпочинаємо найбільшу модернізацію верхньої будови колії від Знам’янки до Одеси», - сказав він.

За словами В.КОЗАКА, ця модернізація дасть змогу збільшити швидкість потягів у чорноморські порти і збільшити оборот вагонів. «У 2012 році ми зробимо так, що в Полтаві братиметься потяг і одним локомотивом зі змінною бригадою спускатиметься до Одеси. Це дуже цікаво для Росії, Казахстану та інших країн», - сказав він.

У той же час, В.КОЗАК відзначив проблему зниження транзитного вантажопотоку. «Транзитні вантажі від нас ідуть, оскільки Білорусь, Росія і Казахстан створили Митний союз, тому в них немає митниці і ПДВ між їх країнами. В результаті, максимальний потік вантажів іде на Білорусь», - сказав він.

В.КОЗАК також зазначив, що модернізація колії Знам’янка-Одеса, а також модернізація українських портів дасть змогу в 2012 році повернути транзитний вантажопотік в Україну.