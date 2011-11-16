Новинський: краще грошики поки потримати

Так звана друга хвиля світової економічної кризи буде менш глибокою, але тривалішою. Таку думку висловив президент групи компаній «Смарт-холдинг» Вадим НОВИНСЬКИЙ у рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна «Друга хвиля світової кризи».

«Все, що відбувається в Європі, все, що відбувається в Греції, в решті країн із суверенними боргами, якраз говорить про те, що настане друга хвиля (кризи). Криза буде дещо іншого характеру. Вона просто буде менш глибокою, але, мені здається, тривалішою. Вже всі до цього трішки підготувалися – і держава, і приватні компанії. Всі вже зустрічатимуть кризу у всеозброєнні», - вважає В.НОВИНСЬКИЙ.

В умовах кризи керівник «Смарт-холдингу» вважає найбільш адекватною класичну стратегію використання фінансових ресурсів. «Коли буде криза, краще тоді грошики поки потримати і озирнутися. Тривалий час не треба, але й стрімголов кидатися й вкладати кошти в нові проекти не варто – потрібно буде сім разів відміряти, один раз відрізати. Те, що вже розпочато, треба буде продовжувати, а до всього іншого слід буде дуже акуратно підходити», - впевнений експерт.

При цьому президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР переконаний, що початок наступної хвилі кризи залежить від того, наскільки Велика двадцятка зможе усунути кризу державних фінансів.

«У подібного роду подіях добре передбачається початок, але дуже рідко – кінець. Усі прогнози засновані на нестійкості економіки, пов`язаної з кризою державних фінансів у багатьох країнах світу. Мені важко збалансувати шанси – чи може вона бути усунена чи ні, але абсолютно ясно, що вірогідність кризи – загальної кризи – зараз вища, ніж, скажімо, три роки тому. Імовірно можна говорити про те, що ця хвиля (кризи), якщо вона буде, буде млявішою, ніж перша хвиля», - вважає О.ПАСХАВЕР.

За його словами, «як довго вона триватиме – це питання складне. Вона може перетворитися на тривалий чинник світової економіки, тобто – на стагнацію».

«Сьогодні немає такого спекулятивного чинника, який був першопричиною першої хвилі кризи. Тобто, ця криза не буде пов`язана, скажімо, з переспоживанням – зі споживанням незаробленого. Вона буде млявішою ще й тому, що державні фінанси – більш регульовані, більш керовані», - вважає О.ПАСХАВЕР.