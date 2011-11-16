Древньослов'янський човен «Русич» досяг берегів Австралії

Російсько-українська вітрильна експедиція на древньослов`янському човні «Русич» досягла берегів Австралії і відшвартувалася в австралійському порту Дарвін. Про це повідомив голова оргкомітету цього проекту, заслужений журналіст України Борис ФІЛАТОВ.

Командор експедиції, заслужений мандрівник Росії Сергій СИНЕЛЬНИК прокоментував УНІАН фінал цього плавання: «Мої мрії, мрії всіх тих, хто разом зі мною в Фонді навколосвітніх експедицій задумав цей грандіозний трансокеанський похід, збулися: дерев`яне судно домонгольського періоду X-XII століть досягло Австралії в ході самостійного плавання. Це гідний історії факт!».

Він повідомив, що екіпаж човна «Русич» не став затримуватися у фінальній точці експедиції і відправився в нове плавання по річках Австралії, прагнучи перетнути річками Зелений континент. Човен залишив порт Дарвін і вирушив на схід в затоку Адам Бей в Тиморському морі, що приблизно в 50 км на північний схід від порту Дарвін, щоб увійти в русло річки Аделаїда, яка є однією з найбільших на австралійському континенті. У планах експедиції здолати не менше 200 миль на цій ділянці нового маршруту.

Як повідомляв УНІАН, плавання древньослов`янського човна «Русич» крізь Індійський океан - російсько-український вітрильний проект.

Ініціаторами проекту є брати-близнюки, заслужені мандрівники Російської Федерації Олександр та Сергій СИНЕЛЬНИКИ. Голова оргкомітету проекту - заслужений журналіст України Б.ФІЛАТОВ.

За даними організаторів проекту, човен «Русич» був збудований у 2006 році у Петрозаводську, на верфі «Варяг», що спеціалізується на проектуванні і спорудженні дерев’яних суден різного призначення. Човен «Русич» - це копія кораблів стародавніх слов`ян і варягів IX-XI століть домонгольского періоду.

10 серпня 2010 року «Русич» вирушив у перший етап експедиції з Тольятті, річками Волга і Дон, через Чорне, Мармурове, Середземне, Червоне море в Індійський океан, до берегів Індії за маршрутом великого російського першопроходця Афанасія Нікітіна. Через ранній початок сезону осінніх мусонів перший етап плавання завершився на Аравійському півострові, де човен був тимчасово піднятий з води і поставлений на суші в Султанаті Оман.

У травні 2011 року човен вийшов у другий етап експедиції, присвячений великому мандрівникові XIX століття, досліднику М.Міклухо-Маклаю. Судно пройшло за приблизним маршрутом мандрівника: Порт Салала (Султанат Оман) – Індія – Шрі-Ланка – Нікобарські острови – Малайзія, і 1 червня увійшло в малазійський порт Лангкаві.

3 жовтня 2011 року стартував третій етап плавання древньослов`янського човна з порту Сапун (Таїланд) через Індійський океан до берегів Австралії.