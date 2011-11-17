Арабський шейх приїхав до Криму задля соколиного полювання

Арабський шейх у супроводі 26 осіб відпочиватиме на сході АРК, повідомляє газета «Сегодня».

За інформацією видання, біля курортного селища Героївка (Керч) для делегації з Об'єднаних Арабських Еміратів було розбито мисливський табір. Як повідомили газеті місцеві жителі, поряд з їх населеним пунктом встановили три величезні шатри, де розташувалися численні гості, які прибулі до республіки нібито на запрошення «високих людей з уряду Криму».

Із собою гості привезли соколів, з якими планують полювати на кримських пернатих.

Газета зазначає, що цю інформацію підтвердив Керченський міський голова Олег ОСАДЧИЙ, який повідомив, що для полювання прибув арабський шейх у супроводі 26 осіб. «Наш регіон - найзручніше місце для соколиного полювання. Тут вони перебуватимуть упродовж місяця», - сказав мер.

На сьогоднішній день у міського голови запланована зустріч з іноземцями, у ході якої він обговорить питання співпраці в рекреаційній сфері.

«До нас часто приїжджають і італійці, і французи, - розповів голова Республіканського комітету АРК з лісового і мисливського господарства Ігор КАЦАЙ. - У грудні чекаємо на велику групу італійців. Стрілятимуть по вальдшнепах - птахах, які зупиняються у Криму перед зимівлею в Туреччині. Також гості цікавляться оленем, кабаном, косулею, зайцем».

Видання зазначає, що за рік в АРК приїжджає близько 300 мисливців з-за кордону, а від такого виду туризму, що оплачується за контрактом, до скарбниці автономії щорічно надходить до 2 млн. грн. «Для іноземців ми надаємо комплекс особливих послуг: машини з водієм, проживання, харчування. Сезон триватиме до грудня. Найпопулярніші місця - Бєлогорський і Сімферопольський райони, Старий Крим, Алушта, Бахчисарай», - зазначив І.КАЦАЙ.