Рудьковський зробить залізничні квитки зовсім віртуальними

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» планує вже до 2008 року організувати продаж залізничних квитків пасажирам через мережу Інтернет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ сьогодні журналістам у Києві.

"До 2008 року ми могли б продавати квитки і через Інтернет… ми обов`язково це реалізуємо", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у травні генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК повідомляв, що відомство планує в 2008 році розпочати продаж залізничних квитків пасажирам через Інтернет. За його словами, для цього необхідно ввести у всіх касах нову автоматизовану систему продажу квитків, впровадження якої почалося минулого року.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» є монополістом у сфері залізничних перевезень України і об`єднує шість залізниць країни.