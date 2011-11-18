Азаров: аптеки за завищені ціни будуть закриті

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що аптеки, які продають ліки за завищеними цінами, необхідно позбавляти ліцензії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час наради з питань ринку лікарських засобів.

«Цільові перевірки, які робилися, засвідчили, що роздрібні мережі, порушуючи чинного законодавства, встановлюють завищені торгові націнки. На деякі лікарські засоби при дозволених від 10% до 25% встановлюється надбавка до 40%. Однак треба позбавляти ліцензії негайно. За наявності хоча б одного факту такого треба негайно позбавляти ліцензії», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр відзначив, що часто аптечні установи продають те, що вигідно, а не ті лікарські засоби, яких потребують люди.

Окрім того, він навів приклад, коли на один з імпортних лікарських засобів за рік ціна підвищилася з 600 грн. до 1600 грн. «Що змінилося? У нас стабільна валюта, курс стабільний. Що, ціна відпускна виробника зросла майже втричі? Я на сто відсотків переконаний, що цього не було», - заявив М.АЗАРОВ.

Голова Державної служби України з лікарських засобів Олексій СОЛОВЙОВ відзначив, що ціна цього препарату на європейському ринку становить 75 євро, а на ринку Російської Федерації – близько 100 доларів. Він відзначив, що оптова компанія поставила в аптеку цей препарат з націнкою 7%, а аптека зробила націнку 41%.

При цьому О.СОЛОВЙОВ наголосив, що в законодавстві не передбачено механізму позбавлення ліцензії за подібні порушення.

У відповідь М.АЗАРОВ підкреслив, що потрібно терміново підготувати пропозиції для внесення змін до законодавства, які передбачають при встановленні факту перевищення оптової надбавки негайне позбавлення ліцензії і закриття такої аптеки.

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Міністерство охорони здоров`я України створило моніторингову групу для аналізу цін на лікарські препарати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров`я Олександр АНИЩЕНКО.

За словами міністра, ця структура відстежуватиме ціни на ліки на фармацевтичному ринку України, в сусідніх країнах і в країнах- виробниках даних препаратів.

«Щоб ми знали, яка ціна там, і могли запитати: а чому в Україні ви продаєте ліки дорожче?.. Кожен, хто реєструє в нас препарат, має показати формулу розрахунку ціни, він повинен показати ціну, яка є при ввезенні, щоб не було довгих посередницьких схем. Іноді не розумієш формули розрахунку ціни, особливо на імпортні препарати, звідки береться така висока кінцева вартість», - зазначив міністр.

За словами О.АНІЩЕНКА, на фармацевтичному ринку України – «66,7% вітчизняних лікарських препаратів, але в грошовому виразі вони становлять 27%», у той же час, за кількістю упаковок «імпортних ліків – 33%, а в грошах – 70%».

Він також повідомив, що 14 листопада було прийнято постанову Кабінету міністрів про те, що всі іноземні фірми, які реєструють свої препарати в Україні, мають надати "відповідні документи про належні умови виробництва".