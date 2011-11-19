Бізнесмен з Дніпропетровська підробив документи і привласнив вертоліт

10:41, 19 листопада 2011
Суспільство
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Ленінський районний суд Дніпропетровська у листопаді засудив до 5 років позбавлення волі директора одного з місцевих приватних підприємств, який сфальсифікував документи та привласнив вантажно-пасажирський гелікоптер Ми-8Т, що перебував у банківській заставі.

Про це УНІАН повідомили в ДПА у Дніпропетровській області.

«Керівник підприємства, за попередньою змовою з посадовими особами одного з комерційних банків Дніпропетровська, сфальсифікував документи та привласнив вантажно-пасажирський гелікоптер Ми-8Т, який знаходився в банківській заставі. Потім він його продав київській фірмі за 2,4 млн. грн., отримавши ці кошти на розрахунковий рахунок власного підприємства», - говориться у повідомленні ДПА в області.

За даними ДПА, зараз цей гелікоптер знаходиться в Африці.

Бізнесмена визнано винним у легалізації майна, здобутого злочинним шляхом за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

З метою відшкодування завданих збитків за постановою старшого слідчого прокуратури Ленінського району накладено арешт на особисте майно засудженого на загальну суму 11,5 млн. грн. Вирок набрав чинності.

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