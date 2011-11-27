У Черкасах на карантин закривають цілі класи

В Черкасах у школі № 5 в зв’язку із великою кількістю учнів, хворих на гострі респіраторні захворювання, на карантин закрито декілька класів.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН головний санітарний лікар Черкас Василь ЗАГОРОДНІЙ.

Він зазначив, що нині місто ще не перетнуло епідеміологічний поріг, але через погіршення погодних умов кількість інфікованих може збільшуватися.

За словами В.ЗАГОРОДНЬОГО, цього тижня у Черкасах на ГРЗ захворіли 1 тис. 823 особи, серед них 1 тис. 327 дітей.

«Зараз до епідпорогу недотягуємо 23,2%. Рівень захворюваності нині відповідає середньому», - сказав санітарний лікар. Водночас, за його словами, якщо кількість хворих зростатиме, особливо серед дітей, то міська санепідемстанція запроваджуватиме карантин в усіх навчальних закладах та установах міста.