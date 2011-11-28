У київському метро побилися футбольні фанати?

Учора ввечері у Києві на платформі станції метро «Либідська» сталася сутичка між двома групами молодих людей.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, бійка виникла через деякий час після футбольного матчу між командами «Арсенал» (Київ) та «Чорноморець» (Одеса), що відбувався на столичному стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.

При цьому у главку зауважили, що поки не мають інформації, чи були учасники бійки фанами вказаних футбольних клубів.

Також у міліції зазначили, що наразі не можуть підтвердити чи спростувати інформацію ЗМІ про те, що під час бійки тілесні ушкодження отримав працівник міліції, який намагався припинити конфлікт.

Водночас, в столичному главку просять громадян, які були свідками бійки, та можливих потерпілих, звернутися з відповідними заявами до міліції.