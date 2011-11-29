Fitch знизило прогноз рейтингу США до "негативного"

Тобто за два роки рейтинг знизиться

РейтинговеагентствоFitch,залишившисувереннийрейтингСШАнанайвищомурівні "ААА", знизилопрогнозна "негативний". Причинамизміни прогнозустализростання державногоборгу, повільне зростанняекономіки,атакожнедавнопродемонтрованеневмінняКонгресудосягтикомпромісуз питанняпро зниженнябюджетногодефіциту. "Негативнийпрогноз" означає,що ймовірністьзниженнярейтингу -більше 50% у найближчі2 роки. Влітку 2011року рейтинговеагентствоStandars&Poorsзнизилорейтингамериканськихказначейськихоблігаційз "ААА" до "АА+" зпрогнозом "негативний", нагадує Бі-бі-сі

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